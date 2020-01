Reggina, Amoruso: “E’ stato solo un incidente di percorso…”

Primo dispiacere stagionale per la Reggina di Mimmo Toscano: ai microfoni di TuttoC, Nick Amoruso si dice convinto che gli amaranto sapranno rialzarsi subito.

Soltanto un pomeriggio storto e nulla più, che non pregiudica in alcun modo la corsa della Reggina verso la B. Questo il parere di Nicola Amoruso, intervenuto ai microfoni di tuttoc.com per commentare il primo ko subito dalla compagine dello Stretto, ad opera della Cavese.

“Credo possa capitare una partita così dopo tante vittorie- si legge nell’intervista a cura di Raffella Bon- credo sia anche fisiologico sbagliare, ma sono convinto che si tratti solo di un incidente di percorso. Penso che già dalla prossima partita rivedremo la stessa Reggina”.

Nessun dramma, ma attenzione ad abbassare la guardia. “La Reggina non deve rilassarsi perché ci sono squadre ben attrezzate e ci sono possono essere grandi sorprese, naturalmente sta proprio alla squadra amaranto non sciupare tutti questi punti accumulati di vantaggio. Non si può calare di attenzione”.

Sul prosieguo del mercato.”C’è da fare poco- ha concluso l’amatissimo ex attaccante-credo si andrà solo a migliorare un organico che è già importante”.