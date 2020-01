Reggina, il Romeo Menti è stregato: mai una vittoria nello stadio di Castellammare

E’ finita dunque al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, contro la Cavese, l’impressionante striscia positiva della Reggina dei record. Diciannove risultati utili consecutivi, squadra sempre a segno da agosto a dicembre, undici vittorie consecutive: un ruolino di marcia, quello della capolista guidata da Mimmo Toscano, che rimarrà comunque nella storia del calcio reggino.

Lo stadio di Castellammare, costruito a metà anni ’80 ed intitolato all’attaccante del grande Torino, in campionato si conferma un autentico tabù per la compagine dello Stretto. Tra Juve Stabia e Cavese, in 45 anni gli amaranto sono scesi in campo al Menti per dodici volte, senza mai riuscire a portare a casa la vittoria. Tra serie B e serie C, compresa la sconfitta dei playoff nel 93/94, soltanto in quattro occasioni è stato evitato il ko, mentre quella di sabato, ad opera della Cavese, rappresenta l’ottava sconfitta.

Un’autentica “maledizione”, che ha fatto registrare il terzo ko consecutivo ed interrotto bruscamente un cammino che ha consegnato De Rose e compagni alla ribalta del calcio nazionale. La buona notizia, è che al Menti non si dovrà più giocare: almeno per questo campionato…