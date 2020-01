Reggina, contro la Virtus Francavilla si giocherà in notturna

Un’ottima notizia per i tifosi amaranto. Nel recupero con la Virtus Francavilla, in programma all’Oreste Granillo mercoledì 22 gennaio, la Reggina scenderà in campo alle 20:45 anziché alle 18:30, così come originariamente deciso dalla Lega.

Il cambio di programma, dovrebbe dunque consentire una presenza più numerosa allo stadio, in un match che anticiperà di soli quattro giorni la supersfida contro il Bari.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.93/DIV del 21.12.2019, ha disposto che la gara tra Reggina e Virtus Francavilla valida per la 2o^ giornata, venga disputata alle ore 20.45 di mercoledì 22 gennaio