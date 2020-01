Giovanili Reggina, l’Under 15 firma il pokerissimo

Under 15 girone E: continua il magic momento dei "baby amaranto", sul campo dei bianconeri siciliani arriva un altro successo.

L’Under 15 amaranto continua la risalita. Quinto successo in altrettante partite per i ragazzi di Zito, che sbancano il campo della Sicula Leonzio grazie ai centi di Mautone e Malara. Di seguito il tabellino del match, così come riportato da reggina1914.it.

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 12ª GIORNATA

SICULA LEONZIO-REGGINA 1-2

Marcatori: 13′ Mautone (R), 37′ Malara (R), 75′ Coralio (SL).

Sicula Leonzio: Tinghino, Frippa (65′ Sciara), Cugnata, Rimmaudo, A. Guerriero (54′ Coralio), De Angelis, Marirno (54′ Fontana), Aprile (36′ Fichera), Schembari (36′ Cirrone), Di Maria (45′ M. Guerriero), Castillo Rodriguez. A disposizione: Fratantoni, Guzzardi, Gerli. Allenatore: Musumeci.

Reggina: Sciammarella, Palumbo (70′ Guerrisi), Malara, Maressa, Paura, Serra, Maietta (68′ Ruggeri), Luise (70′ Artuso), Mautone (70′ Vilasi), Perri (68′ Perrotta), Saba (70′ Tringali). A disposizione: Mileto. Allenatore: Zito.

Arbitro: Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta (Marco Riccobene di Enna e Carmelo Caruso di Acireale).

Note – Ammoniti: Fichera (SL), Paura (R), Mautone (R), Vilasi (R). Espulsi: Fontana (SL), Ruggeri (R). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 2’pt; 6’st.