[AUDIO] La SALA STAMPA del calcio calabrese: le interviste di Universo Dilettanti

Una collaborazione che va avanti da anni e che si arricchisce di un ulteriore contenuto, fruibile dalle migliaia di appassionati che visitano quotidianamente il nostro portale. Anche per la stagione 2019/2020, la più importante trasmissione radiofonica sul calcio dilettantistico calabrese, Universo Dilettanti – condotta dal collega Antonello Merenda – sposa ReggioNelPallone.it.
Ogni settimana sarà infatti possibile ascoltare tutte le interviste ai protagonisti del calcio calabrese realizzate nel corso della trasmissione. Di seguito, le puntate di questo week end….
EXTRA
—SABATO 11 GENNAIO—
SILVANO
AMATO
ROMANO
SERIE D
—SABATO 11 GENNAIO—
CASTROVILLARI-AGOSTINI
PALMESE-IANNI’
—DOMENICA 12 GENNAIO—
CITTANOVESE-D’AGOSTINO
CORIGLIANO-NUCARO
ROCCELLA-CURTALE
ECCELLENZA
—SABATO 11 GENNAIO—
SAN LUCA-ROMEO
GALLICO CATONA-CONDELLO
SORIANO-PARENTELA
PAOLANA-BRUNO
COTRONEI-ALESSIO
—DOMENICA 12 GENNAIO—
LOCRI-SCORRANO
REGGIOMEDITERRANEA-GIUNTA
GALLICO CATONA-MISITI
SORIANO-MORABITO
BOCALE-LA FACE
SCALEA-REDA
MORRONE-CHIAPPETTA
SAN LUCA-GIAMPAOLO
SAMBIASE-SAMELE
SERSALE-GALLO
PROMOZIONE
—SABATO 11 GENNAIO—
GIOIOSA-LOGOZZO
LUDOS RAVAGNESE-VERDUCI
BRANCALEONE-CRIACO
MELICUCCO-MERCURI
—DOMENICA 12 GENNAIO—
ROMBIOLESE-FERRARO
GIOIOSA-ANGIO’
SAN FILI-SALERNO
STILESE-CARIDI
SPORTING CATANZARO LIDO-TARANTINO
MELICUCCO-MAIO
GIOIESE-FICARRA
BAGNARESE-TRIPODI
FILOGASO-MARASCO
BRANCALEONE-MINNITI
PRIMA CATEGORIA
—SABATO 11 GENNAIO—
BIANCO-FRASCA’
PALIZZI-GIORDANO
SAN GAETANO-CALIFANO
CINQUEFRONDESE-BELLOCCO
—DOMENICA 12 GENNAIO—
ATLETICO MAIDA-ZACCONE
PELLARO-FOTI
BOVESE-NERI
DELIESE-DE GIORGIO
BORGO GRECANICO MELITESE-CORMACI
ROSARNO-ROTONDO
FORTITUDO REGGIO-SCOPELLITI
SAINT MICHEL-MAMMOLITI
SECONDA CATEGORIA
—DOMENICA 12 GENNAIO—
SANTA CRISTINA-EPIFANIO
ANTONIMINA-FILIPPONE
HIERAX ARDORE-MERCATELLO
Commenti