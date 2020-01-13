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[AUDIO] La SALA STAMPA del calcio calabrese: le interviste di Universo Dilettanti

[AUDIO] La SALA STAMPA del calcio calabrese: le interviste di Universo Dilettanti
Dilettanti
13/01/2020 12:10 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Le interviste a presidenti, dirigenti e allenatori delle squadre calabresi: da Universo Dilettanti a ReggioNelPallone.it!

Una collaborazione che va avanti da anni e che si arricchisce di un ulteriore contenuto, fruibile dalle migliaia di appassionati che visitano quotidianamente il nostro portale. Anche per la stagione 2019/2020, la più importante trasmissione radiofonica sul calcio dilettantistico calabrese, Universo Dilettanti – condotta dal collega Antonello Merenda – sposa ReggioNelPallone.it.

Ogni settimana sarà infatti possibile ascoltare tutte le interviste ai protagonisti del calcio calabrese realizzate nel corso della trasmissione. Di seguito, le puntate di questo week end….

EXTRA

—SABATO 11 GENNAIO

SILVANO

AMATO

ROMANO

SERIE D

—SABATO 11 GENNAIO

CASTROVILLARI-AGOSTINI

PALMESE-IANNI’

—DOMENICA 12 GENNAIO

CITTANOVESE-D’AGOSTINO

CORIGLIANO-NUCARO

ROCCELLA-CURTALE

ECCELLENZA

—SABATO 11 GENNAIO

SAN LUCA-ROMEO

GALLICO CATONA-CONDELLO

SORIANO-PARENTELA

PAOLANA-BRUNO

COTRONEI-ALESSIO

—DOMENICA 12 GENNAIO

LOCRI-SCORRANO

REGGIOMEDITERRANEA-GIUNTA

GALLICO CATONA-MISITI

SORIANO-MORABITO

BOCALE-LA FACE

SCALEA-REDA

MORRONE-CHIAPPETTA

SAN LUCA-GIAMPAOLO

SAMBIASE-SAMELE

SERSALE-GALLO

PROMOZIONE

—SABATO 11 GENNAIO

GIOIOSA-LOGOZZO

LUDOS RAVAGNESE-VERDUCI

BRANCALEONE-CRIACO

MELICUCCO-MERCURI

—DOMENICA 12 GENNAIO

ROMBIOLESE-FERRARO

GIOIOSA-ANGIO’

SAN FILI-SALERNO

STILESE-CARIDI

SPORTING CATANZARO LIDO-TARANTINO

MELICUCCO-MAIO

GIOIESE-FICARRA

BAGNARESE-TRIPODI

FILOGASO-MARASCO

BRANCALEONE-MINNITI

PRIMA CATEGORIA

—SABATO 11 GENNAIO

BIANCO-FRASCA’

PALIZZI-GIORDANO

SAN GAETANO-CALIFANO

CINQUEFRONDESE-BELLOCCO

—DOMENICA 12 GENNAIO

ATLETICO MAIDA-ZACCONE

PELLARO-FOTI

BOVESE-NERI

DELIESE-DE GIORGIO

BORGO GRECANICO MELITESE-CORMACI

ROSARNO-ROTONDO

FORTITUDO REGGIO-SCOPELLITI

SAINT MICHEL-MAMMOLITI

SECONDA CATEGORIA

—DOMENICA 12 GENNAIO

SANTA CRISTINA-EPIFANIO

ANTONIMINA-FILIPPONE

HIERAX ARDORE-MERCATELLO

 

 

Redazione ReggioNelPallone.it
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Testata giornalistica online Aut. Trib. di Reggio Calabria n. 11/2010 Il calcio e lo Sport nella Provincia di Reggio Calabria.

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