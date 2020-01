Riprende la corsa della Reggina a caccia del grande sogno. Dopo la sosta natalizia, più lunga del previsto a causa del rinvio della sfida del 22 dicembre per lo sciopero indetto dalla Lega Pro, il cammino amaranto riparte da Castellammare di Stabia, dove gioca le sue gare casalinghe la Cavese. Si gioca in anticipo, si gioca in un giorno speciale: la Reggina proprio quest’oggi compie 106 anni e proverà a farsi un bel regalo, per cominciare al meglio il nuovo anno.

Calcio d’inizio di Cavese-Reggina alle ore 15, segui il LIVE su RNP.

FINALE: CAVESE-REGGINA 3-0

Dopo quattro minuti extra, l’arbitro sancisce l’epilogo dell’incontro: tracollo inatteso per la Reggina, mancata in fase realizzativa nonostante un gran possesso palla. Un 106° compleanno amaro per gli amaranto.

90’+3, incomprensione tra il portiere della Cavese e un difensore, Bellomo di testa prova ad approfittarne, pallone salvato sulla linea.

90′, minuti finali senza stimoli da una parte e dall’altra, la resa della Reggina è ormai totale, la prima sconfitta si staglia all’orizzonte, ormai prossima ad arrivare.

80′, parata d’istinto in due tempi sulla linea per Guarna, su un corner insidioso che deviato era indirizzato verso la rete.

79′, ultimi cambi per la Cavese: entrano De Rosa e Marzupio per Maza e Matino.

78′, Guarna salva la Reggina dalla quarta rete, respingendo in corner un tiro di Russotto, liberatosi benissimo al tiro.

77′, occasione nitida non sfruttata da Bellomo, liberato al tiro sulla sinistra in posizione defilata, il suo sinistro sporco va sul fondo.

74′, ancora una questione di centimetri divide la Reggina dalla rete: traversone arretrato di Bellomo, girata mancina dal limite da parte di Sounas, la sfera sfila a lato di pochissimo.

73′, ammonizione anche per Bellomo.

70′, doppio cambio nella Cavese: in campo Bulevardi e Favasuli per Castagna e Di Roberto.

68′, altro cartellino ricevuto dagli amaranto, stavolta tocca a Bertoncini.

67′, ultimo cambio per mister Toscano che manda in campo Sounas al posto di Bianchi.

60′, sfiora la rete che avrebbe riacceso le speranze Bellomo, bravissimo nell’inserirsi alle spalle di tutti su un traversone lungo; il colpo di testa del fantasista picchia sull’erba, s’impenna e sorvola la traversa.

59′, mister Toscano si gioca la carta Sarao, il quale prende il posto di Rolando.

56′, terza rete per la Cavese, a segno Spaltro che insacca quasi involontariamente dove la smanacciata di Guarna sul cross teso di Di Roberto. Cavese-Reggina 3-0

55′, Loiacono ferma fallosamente Russotto e rimedia il cartellino giallo.

52′, Di Roberto dal dischetto spiazza Guarna e raddoppia: Cavese-Reggina 2-0.

50′, contatto dubbio tra Guarna e Russotto, l’arbitro indica il dischetto.

46′, triplo cambio nella Reggina con gli ingressi di Denis, Bellomo e il nuovo acquisto Liotti, al posto di Reginaldo, Rivas e Bresciani.

Comincia il secondo tempo a Castellammare di Stabia, 45′ a disposizione della Reggina per recuperare lo svantaggio.

INTERVALLO: CAVESE-REGGINA 1-0

Finisce il primo tempo al “Menti”, la Reggina è sotto di un gol contro la Cavese, decide per adesso l’eurogol di Matera.

48’+3, ultima chance del primo tempo per la Cavese con la punizione di Russotto bloccata da Guarna.

45′, sono solo tre i minuti extra assegnati dal direttore di gara, nonostante le lunghe interruzioni per gli infortuni di Matino e Kulich.

40′, cresce la Reggina, padrona del campo e abilissima nel palleggio, ma molto imprecisa negli ultimi sedici metri; sempre insidiosa invece la Cavese in ripartenza con le giocate di Russotto e dell’ex Maza. Si attende un recupero abbondante.

32′, ancora Corazza ad un passo dal pareggio con un colpo di testa angolato su un traversone lungo, la palla ‘fa la barba’ al palo a portiere battuto.

25′, continua ad inseguire la Reggina, la quale fatica ad arrivare nell’area di rigore della Cavese; la squadra padroni di casa si difende bene e non lascia spazi, cercando nel frattempo il guizzo in contropiede.

19′, prima ammonizione dell’incontro: sanzionato il difensore campano Polito.

16′, la parata di Kucich su Corazza costa cara al portiere che cade male e s’infortuna, lasciando il campo in barella, al suo posto Campilongo manda in campo D’Andrea.

13′, vicinissima al pareggio immediato la Reggina con il traversone di De Rose e il colpo di testa di Corazza, Kucich intercetta la sfera, Bianchi raccoglie e calcia al volo a porta vuota, Polito respinge con il corpo e salva i suoi.

11′, trova il vantaggio la Cavese con un gol capolavoro di Matera, che sugli sviluppi del corner scaturito dal suo precedente tiro, spara un missile dai trenta metri che bacia per ben due volte la parte bassa della traversa insaccandosi. Cavese-Reggina 1-0

10′, la prima palla-gol del match è dei locali, al termine di un’azione manovrata sulla sinistra di Russotto, destro da fuori di Matera che Guarna alza sopra la traversa.

7′, lunga interruzione di gioco a causa di uno scontro tra il portiere campano Kucich e il difensore Matino, rimasto a terra dolorante; il gioco riprende dopo circa tre minuti di stop.

Calcio d’inizio di Cavese-Reggina dal “Romeo Menti” Castellammare di Stabia!

FORMAZIONI UFFICIALI

Cavese (4-4-1-1): Kucich; Matino, Rocchi, Marzorati, Polito; Spaltro, Matera, Castagna, Russotto; Sainz-Maza; Di Roberto. A disposizione: D’Andrea, Nunziata, D’Ignazio, Galfano, Marzupio, Bulevardi, De Luca, Favasuli, Mirante, De Rosa. Allenatore: Campilongo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Corazza, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Gasparetto, Liotti, Paolucci, Rubin, Mastour, Nielsen, Sounas, Bellomo, Denis, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo (Marco Carrelli di Campobasso e Veronica Vettorel di Latina).

PRE-PARTITA

Si ripartirà da dove ci si era lasciati, da una striscia di 11 vittorie consecutive, da un primato solitario con un margine di 10 punti su Bari e Potenza, dal miglior attacco con 42 gol segnati in 19 partite (il migliore di tutta la Serie C), dalla miglior difesa con sole 10 reti subite (meglio ha fatto il Vicenza con 9, nel Girone B), da un bottino di 49 punti, il più elevato della categoria al giro di boa.

Si ripartirà, inoltre, dallo stadio “Romeo Menti”, casa della Juve Stabia, dove la Cavese disputa le proprie gare interne. Sarà una coincidenza, ma proprio quello stadio, nel 2019, ha visto la festa per il ritorno in B delle Vespe, guidate da un reggino, Fabio Caserta.

Per questo primo impegno del nuovo anno, dopo la lunga pausa natalizia, mister Toscano non potrà contare su 6 elementi: De Francesco, Doumbia, Garufo, Geria, Marchi e Salandria. Ci saranno invece i tre volti nuovi di questo scoppiettante mercato invernale: Liotti, Nielsen e Sarao.

Primo avversario della Reggina sarà la Cavese, quindicesima in classifica con 22 dopo il girone di andata, travolta lo scorso settembre al “Granillo” con un netto 5-1. Ha chiuso in crescendo il suo 2019 la formazione campana, che nelle ultime 6 partite ha ottenuto 2 vittorie, a Viterbo e contro il Monopoli, 3 pareggi, con Catanzaro, Bisceglie e Ternana, subendo solo una sconfitta a Francavilla. La formazione di mister Campilongo è riuscita sul proprio campo ad ottenere punti contro le big citate, vincendo 3 incontri e pareggiandone 6, subendo una sola sconfitta, paradossalmente contro l’avversario meno pericoloso, classifica alla mano: il Rieti.

Punto debole dei blufoncé è l’attacco: solo 15 i gol segnati, peggio ha fatto solo il Rende. I bomber della squadra, con 4 reti a testa, sono Russotto e Germinale, quest’ultimo indisponibile per infortunio. Non ci sarà anche il grande ex Salvatore Sandomenico, l’attaccante campano grande protagonista con la Reggina di Cevoli nella passata stagione, approdato a fine settembre alla corte di Campilongo, il quale lo ha impiegato solamente 4 volte dal 1′; la mancata convocazione per questo match parrebbe indicare una molto probabile partenza. Ci sarà invece l’altro ex. lo spagnolo Miguel Angel Sainz-Maza, acquistato dalla Reggina nel 2013 dalla cantera del Barcellona nell’ultima stagione in B degli amaranto.