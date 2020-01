Reggina, Toscano: “Non mi è piaciuta la reazione, step utile per maturare”

Dalla sala stampa del “Menti”, il pensiero post-gara del tecnico amaranto Mimmo Toscano.

Non è stata una buona gara, dopo il loro gol potevamo metterla in parità; anche nella ripresa abbiamo iniziato bene, il rigore ha cambiato la partita dal punto di vista mentale. Non mi è piaciuta la reazione, abbiamo dimenticato quello che finora abbiamo fatto, è mancata la lucidità, si andava avanti per inerzia. La Cavese ha meritato di vincere, ha sfruttato gli episodi. Quando succedono queste cose, l’importante è il modo in cui reagisci. Non siamo stati veloci nello sviluppo del gioco, siamo mancati in alcune circostanze; analizzeremo questa partita come abbiamo fatto nelle prime 19 giornate, vogliamo rialzarci subito. Questi ragazzi hanno fatto 20 partite straordinarie, questo della sconfitta è uno step che dobbiamo superare, l’abbiamo provata per la prima volta e sarà utile per la nostra maturità.

Fonte: Reggina TV