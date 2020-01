Reggina, De Rose: “Compleanno amaro, chiedo scusa ai tifosi”

Dalla sala stampa del “Menti”, il pensiero post-gara del capitano amaranto Francesco De Rose.

Non era la solita Reggina, non abbiamo fatto la nostra solita partita, il loro eurogol ci ha tagliato le gambe. Potevamo sfruttare meglio le occasioni, dovevamo essere più cinici. Complimenti alla Cavese, hanno sfruttato le occasioni, il 3-0 è forse eccessivo. Testa alta, dobbiamo tornare subito a lavorare e vincere, oggi è stata una brutta parentesi. Da capitano chiedo scusa ai tifosi, è stato un compleanno amaro, giuro che ci rifaremo. Non volevamo arrivasse questo momento, ma dovrà essere uno stimolo per dare ancora di più; quanto accaduto oggi deve caricarci e non demoralizzarci. La Cavese mi ha ostacolato molto, gli attaccanti mi schermavano; hanno fatto un’ottima partita. Eravamo partiti bene nel secondo tempo, poi c’è stato l’episodio dubbio del rigore che ci ha dato una mazzata; è stata una giornata storta per tutta la squadra.

Fonte: Reggina TV