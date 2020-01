Reggina, Corazza: “Non siamo stati i soliti, rialzeremo la testa”

Dalla sala stampa del “Menti”, il pensiero post-gara da parte del bomber amaranto Simone Corazza.

Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, volevamo iniziare nel migliore dei modi l’anno ma non ci siamo riusciti. E’ un bene sia arrivata subito questa sconfitta, abbiamo il tempo per reagire e rialzare la testa. Le mie occasioni? Sulla prima il portiere ha fatto una grande parata, sulla seconda è uscita di un millimetro; fosse entrata ci sarebbe stata una reazione diversa. L’hanno sbloccata con un tiro da 40 metri, la reazione nostra c’è stata, se avessimo pareggiato subito sarebbe stato diverso, poi è arrivato il rigore che non ho visto perché ero lontano. Non dobbiamo farci intimorire da quanto è accaduto. Non abbiamo sottovalutato la Cavese, siamo andati sotto per un eurogol; siamo stati bravi a reagire, ma loro hanno iniziato a spingere e gli episodi li hanno favoriti. Tutti stanno dietro e ci aspettano, non lasciano spazi, dobbiamo cercare altri modi per segnare e sviluppare il gioco. Mi trovo bene con tutti i compagni d’attacco, l’importante è dare il massimo, lavoriamo tutti per un solo obiettivo.

Fonte: Reggina TV