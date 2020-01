Cavese-Reggina 3-0, i TOP: nessuno per la Reggina, Matera pesca il jolly

Cavese-Reggina 3-0, i TOP del match secondo RNP: nessuno per gli amaranto, Matera e Di Roberto per gli aquilotti

La Reggina perde 3-0 in quel di Castellammare di Stabia contro la Cavese.

Di seguito, i TOP della gara:

Nessuno per la Reggina: la squadra amaranto inizia male il nuovo anno e si regala una pesante sconfitta nel giorno del suo 106esimo compleanno, dal sapore amaro. Prestazione insolita da parte degli uomini di mister Toscano, apparsi piuttosto imprecisi (anche se un po’ sfortunati) nell’arco dei 90′. Probabilmente ci si aspettava qualcosa in più in termini di reazione, soprattutto nella ripresa. Tra gli amaranto, tuttavia, l’unico a strappare la sufficienza è Rolando, grazie ad una prestazione ricca di corsa, sacrificio e buone giocate .

Antonio Matera (Cavese): il centrocampista classe ’96 regala ai propri tifosi una prodezza che vale il momentaneo uno a zero in favore della sua squadra. Calcia a giro trovando una grande risposta di Guarna che manda il pallone in calcio d’angolo, dal quale nasce la sua rete. Pallone allontanato da De Rose, controllo del numero 21 blufoncé e gran tiro dai 30 metri che bacia la traversa e si insacca in porta.

Nunzio Di Roberto (Cavese): è la punta di riferimento dell’attacco blufoncé ed agisce come tale. Si propone, cerca l’inserimento negli spazi e corre tanto. Riesce ad ingannare il direttore di gara in occasione del secondo gol della Cavese, facendosi fischiare un rigore molto dubbio, trasformato alla perfezione spiazzando Guarna.

A.C.