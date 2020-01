Cavese-Reggina 3-0, i FLOP: Reginaldo in ombra, Bianchi impreciso

Cavese-Reggina 3-0, i FLOP del match secondo RNP: Reginaldo, Bianchi e Bresciani per gli amaranto, nessuno per i blufoncé

La Reggina perde 3-0 in quel di Castellammare di Stabia contro la Cavese.

Di seguito, i FLOP della gara:

Ferreira Reginaldo (Reggina): l’attaccante brasiliano appare stanco e fuori forma, non riesce né ad incidere né a trovare il guizzo giusto. Un rientro amaro per lui…

Nicolò Bianchi (Reggina): sbaglia tanto in fase di impostazione e spesso sbaglia anche i passaggi più semplici. Troppo lento e macchinoso nella manovra, impreciso nell’innescare i compagni.

Nicolas Bresciani (Reggina): Non è ancora al 100% per via dell’infortunio da poco smaltito e qualche defezione la si vede. Non riesce a spingere sulla corsia di sinistra, dove si vede molto poco..

Nessuno per la Cavese: approccio decisamente migliore della squadra campana rispetto agli amaranto, che contro gli aquilotti trovano la prima sconfitta in campionato. Gli uomini di Campilongo sbagliano poco e si compattano durante gli attacchi amaranto, risultano efficaci ed iniziano l’anno con una vittoria nonostante le numerose assenze.

A.C.