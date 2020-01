Cavese-Reggina 3-0, le pagelle amaranto: sufficienza per Rolando, Reginaldo in ombra

La Reggina perde 3-0 in quel di Castellammare di Stabia contro la Cavese.

Le pagelle di ReggioNelPallone.it:

Guarna 5: incolpevole sul primo gol, rimasto incredulo in occasione della decisione che ha portato al secondo, avrebbe potuto fare qualcosa in più in occasione del terzo e nelle battute finali salva addirittura il possibile poker degli aquilotti

Loiacono 5,5: lotta ed opera bene in fase di copertura. Tuttavia, qualche errore se lo lascia scappare. Ammonito al 56′

Bertoncini 5: male in fase di copertura in occasione del terzo gol della Cavese, dove Di Roberto lo salta con troppa facilità. Ammonito al 68′

Rossi 5,5: tiene sotto controllo la sua zona, dove gli avversari non sfondano quasi mai

Rolando 6: nel primo tempo è il più vivace dei suoi. Macina chilometri sulla fascia destra, ha buoni spunti, cerca di inserirsi e fa il suo anche in fase difensiva. Dal 60′ Sarao 5: non riesce ad incidere.

Bianchi 4,5: non la sua miglior partita. Sbaglia tanto in fase di impostazione e spesso sbaglia anche i palloni più semplici. Dal 66′ Sounas 5,5: entra e va subito vicino al gol.

De Rose 5,5: corre, lotta e si sacrifica, cerca sempre di trovare l’imbucata giusta ma spesso i suoi lanci sono imprecisi.

Bresciani 4,5: si vede molto poco, è reduce da un infortunio e perciò ancora in cerca della giusta condizione fisica. Dal 46′ Liotti 5: l’esordio non è dei migliori, sia per quanto riguarda il risultato e sia per la prestazione. E l’ultimo arrivato in ordine cronologico, non si poteva pretendere molto.

Rivas 5: inizialmente si vede molto poco, sembra quasi nascondersi, ma con il passare del tempo acquisisce personalità e tenta di farsi vedere in avanti con le sue galoppate. Dal 46′ Bellomo 5,5: tenta sin da subito di dare una scossa ai suoi, va vicino al gol con un colpo di testa terminato di poco alto sulla traversa.ammonito al 74′

Reginaldo 4,5: appare stanco e fuori forma, non riesce ad incidere. Dal 46′ Denis 5: non calcia mai in porta ed appare in ombra per tutta la ripresa

Corazza 5: nonostante le due ghiotte occasioni, il bomber amaranto non riesce a trovare il gol. Ci prova, per due volte, di testa, ma non riesce a gonfiare la rete.

Toscano 5: la sua squadra non appare al meglio e si arresta a Castellammare. Tuttavia, la sconfitta odierna non incide sul percorso straordinario che la sua squadra ha percorso fino ad oggi.

