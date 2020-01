Verso Cavese-Reggina, Toscano sugli indisponibili: “Ecco la situazione”

A Castellammare, contro la Cavese, con quattro assenze annunciate. Il tecnico amaranto Mimmo Toscano, durante la consueta conferenza stampa pre-gara (svoltasi nella tarda mattinata di oggi allo stadio “Granillo”), ha parlato della situazione relativa ai calciatori indisponibili.

“Per Marchi aspettiamo la visita di controllo del 12 con il professor Mariani che ci darà l’ok per reintegrarlo nel gruppo – ha detto Toscano – Garufo non ha ancora recuperato, De Francesco ha avuto tre giorni di febbre, oggi ha svolto un lavoro differenziato e quindi non sarà convocato, Doumbia è ancora alle prese con l’infortunio”.

Così il tecnico amaranto sugli infortunati.