Reggina, Toscano: “Ripartire come abbiamo terminato, questo è il nostro obiettivo”

Le parole del tecnico in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro la Cavese in quel di Castellammare di Stabia, valevole per la 20^ giornata di campionato, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione per la consueta conferenza stampa pre-gara.

Di seguito, le dichiarazioni del tecnico:

Il rientro – “Ho visto i ragazzi tornare motivati, non vedono l’ora di iniziare questo percorso iniziato a luglio ed il mostro obiettivo e ricominciare come avevamo finito”.

Sui nuovi arrivati Sarao, Nielsen e Liotti – “Per la gara di domani sono tutti e tre convocati”

“Ripartire come abbiamo finito: è questo il messaggio che vogliamo dare. Si sono allenati in modo straordinario, a prescindere dall’atteggiamento dell’avversario.

Sulla Cavese – “Spero sia una partita a viso aperto. Incontreremo una squadra diversa, sia perchè ha cambiato allenatore sia perché hanno trovato più equilibrio. Nel girone di ritorno i punti sono più pesanti e la voglia di portarli a casa sarà superiore. I ragazzi si vogliono tenere ben stretto quello che si sono guadagnati fino ad ora.”

Sul mercato – “Questo è un gruppo che ha fatto cose straordinarie, migliorarlo è difficile. Abbiamo cercato di inserire delle pedine che potrebbero mancarci nel girone di ritorno per squalifiche o caratteristiche che potrebbero servire in determinate partite. Ad oggi non ho il sentore che qualcuno voglia andare via.”

Su Nielsen – “Può ricoprire tanti ruoli, in un centrocampo a due, può fare anche la mezz’ala.”

Su Sarao – “Credo che lui sia più avanti rispetto agli altri per quanto riguardo la condizione fisica”.

Sugli infortunati – “Per Marchi aspettiamo la visita di controllo del 12, Garufo non ha recuperato, De Francesco ha avuto qualche giorno di febbre e non sarà convocato, Doumbia ancora assente.

“Già iniziare bene è la cosa principale. Alla sesta giornata si potrebbero avere le idee più chiare sul campionato.”