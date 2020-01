Cavese-Reggina, la probabile formazione blufoncé: Russotto e Di Roberto in prima linea

Per il match di domani con la Reggina, il tecnico Salvatore Campilongo si ritrova con un organico totalmente decimato rispetto alle ultime uscite. L’undici titolare, dunque, non potrà che essere diverso da quello sceso in campo nell’ultimo match dell’anno con la Ternana.

Modulo 4-4-1-1. Davanti a Kucich il pacchetto difensivo composto da Polito, Rocchi, Favasuli e Matino. In mezzo al campo dovrebbero agire Matera e Castagna, con Bulevardi e Russotto sulle fasce. In avanti, invece, spazio Di Roberto, con a sostegno De Rosa.

Dovrebbe partire dalla panchina l’ex Maza.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA CAVESE

Cavese (4-4-1-1): Kucich; Polito, Rocchi, Favasuli, Matino; Bulevardi, Matera, Castagna, Russotto; De Rosa; Di Roberto. All. Campilongo

Infortunati: Bisogno, Nunziante, Guadagno, Lulli, Germinale

Non convocati: El Ouazni, Sandomenico