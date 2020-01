Cavese-Reggina, la probabile formazione amaranto: cambi sulle fasce, in difesa…

Si torna in campo. Domani, in quel di Castellammare di Stabia per la sfida alla Cavese, mister Toscano sfodererà la prima formazione del 2020. Pochi i dubbi del tecnico reggino circa l’undici titolare, il quale dovrebbe variare poco e niente rispetto al consueto schieramento tattico.

Davanti a Guarna, il trio difensivo dovrebbe rimanere orfano di Bertoncini (reduce da qualche acciacco fisico che lo ha costretto a lavorare a parte per qualche recente periodo) , con Blondett che dovrebbe prendere il suo posto ed affiancare, dunque, Loiacono e Rossi. In mezzo al campo spazio all’oramai consolidata coppia De Rose-Bianchi, Rolando a destra (che prenderà il posto dell’infortunato Garufo) e Bresciani a sinistra (che ritorna dopo essere stato sostituito da Rubin per via di qualche acciacco fisico).

Sulla trequarti è solito ballottaggio a tre con Rivas, Sounas e Bellomo, ma con quest’ultimo che appare ancora una volta favorito. In avanti, Reginaldo resta il favorito per affiancare Corazza.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, De Rose, Bianchi, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. All. Toscano

INDISPONIBILI: Geria, De Francesco, Doumbia, Garufo, Marchi (infortunati), Salandria (non convocato)

BALLOTTAGGI: Bellomo 45%, Sounas 30%, Rivas 25%