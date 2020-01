Cavese-Reggina, i convocati biancoblu: tante assenze per Campilongo. E Sandomenico…

Ultimo allenamento di rifinitura svolto questo pomeriggio per la Cavese, che nella giornata di domani affronterà la Reggina al “Menti”.

Per la sfida “interna” contro la capolista, mister Campilongo è costretto a rinunciare a ben 6 giocatori (infortunati), convocandone 21 per il match con gli amaranto. Out i vari Bisogno, Addessi, Nunziante, Guadagno, Lulli e Germinale, fuori per scelta tecnica Sandomenico (sul piede di partenza) ed El Ouazni.

Prima convocazione per il portiere D’Andrea ed il centrocampista Mirante,classe 2001 prelevato nei giorni scorsi dal Benevento.

Di seguito, i convocati dei blufoncé:

Portieri: 1 Kucich, 31 Nunziata, 36 D’Andrea

Difensori: 2 Polito, 3 D’Ignazio, 13 Marzupio, 20 Rocchi, 23 Galfano, 24 Marzorati, 25 Spaltro, 26 Matino

Centrocampisti: 4 Castagna, 8 Favasuli, 17 Mirante, 21 Matera, 33 Bulevardi, 35 De Luca

Attaccanti: 7 Di Roberto, 10 De Rosa, 11 Sainz-Maza, 30 Russotto

Indisponibili: Bisogno, Addessi, Nunziante, Guadagno, Lulli, Germinale

Non convocati: El Ouazni, Sandomenico