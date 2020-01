Reggina-Salandria ai titoli di coda, il passaggio al Catania atteso per la prossima settimana…

Il classe '95, non convocato per la gara contro la Cavese, è ad un passo dal vestire la maglia rossazzurra.

Salvo ripensamenti dell’ultima ora, sarà Ciccio Salandria il primo calciatore a lasciare la Reggina in questo mercato invernale. L’ennesimo indizio arriva dalle convocazioni di mister Toscano in vista del match di domani contro la Cavese, nelle quali non risulta il nome del mediano originario di Trebisacce.

Un’esclusione che dovrebbe riguardare lo scenario già annunciato ieri da Bruno Cirillo, bandiera amaranto ed agente del calciatore. “Ho ricevuto la chiamata di altri 3-4 club- ha dichiarato Cirillo ai microfoni di tuttotalciocatania.com-, Catania però è una grande piazza e Francesco sarebbe molto felice di sposare il progetto rossazzurro. E’ cresciuto calcisticamente a Reggio, quindi da un lato gli dispiace lasciare la Reggina, ma ci onora l’interesse di un club importante come quello etneo e speriamo che l’operazione vada a buon fine. Con il Catania siamo a posto, attendiamo il via libera della Reggina”.

Dopo una trafila nelle giovanili amaranto, Salandria si era imposto in prima squadra nell’anno conclusosi con la storica vittoria nei playout di Messina, anche se quella salvezza, ottenuta sul campo, non servì ad evitare il default del club, non iscrittosi alla successiva Lega Pro causa problemi economici. Nell’estate del 2018 il classe ’95 ha riabbracciato la squadra di cui si è sempre professato tifoso, firmando un biennale. Un ritorno che dovrebbe concludersi dopo una stagione e mezza, con 32 presenze ed una rete segnata negli scorsi playoff proprio al Catania, club che dovrebbe rappresentare la prossima destinazione…