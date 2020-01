Reggina, poker di rinnovi in casa amaranto. Garufo: “Felice ed orgoglioso”

Il club dello Stretto conferma i progetti importanti per il futuro, rinnovando di altri due anni il contratto di quattro calciatori.

Non solo novità in entrata. La Reggina ha iniziato anche il 2020 col botto, confermando le grandissime ambizioni presenti e future. Dopo gli acquisti di Sarao, Nilsen e Liotti, che vanno ad impreziosire ulteriormente un organico che ha stracciato record su record, il club dello Stretto ha rinnovato il contratto a quattro calciatori già in rosa.

Si tratta del portiere Alessandro Farroni, del difensore Marco Rossi, dell’esterno destro Desiderio Garufo e del fantasista Nicola Bellomo. Per tutti e quattro i giocatori in questione, è arrivata la firma fino a giugno 2022.

Poco dopo la firma, Garufo ha espresso tutta la gioia per il rinnovo. “Felice ed orgoglioso- si legge sul profilo facebook dell’ex Trapani, assoluta rivelazione di questo girone d’andata-. Un grande onore aver conquistato questo Rinnovo.Grazie alla società per la stima.Forza REGGINA 1914 🇱🇻👊🏻⚽️”.