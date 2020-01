Visti da vicino: la Cavese raccontata da Andrea Liguori (Sport Campania)

Si riparte. Reduce dal pari interno con la Ternana, per la Cavese si avvicina l’impegno casalingo contro la Reggina, valevole per la 20^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma domenica alle 15:00, abbiamo contattato Andrea Liguori, collega di Sport Campania, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

LA PRIMA PARTE DI STAGIONE – 22 punti non sono tanti ma nemmeno pochissimi, considerando alcuni problemi fra cui l’avvicendamento tecnico (Moriero/Campilongo) e una scriteriata campagna acquisti che è costata la testa al DS Lamazza. Il giudizio è certamente positivo, obiettivo salvezza alla portata, il treno play-off è raggiungibile, il gruppo ci crede e lotterà fino alla fine per centrare gli obiettivi gradualmente. L’umore della piazza è sempre stato caldo per non dire infuocato, il sostegno per la squadra non è mai mancato.

LA SQUADRA – La Cavese è molto giovane con qualche giocatore più esperto come Marzorati, Favasuli e Germinale a fare da chioccia. Campilongo predilige il 4-3-3, un gioco diverso da quello impiegato dal suo avvento per motivi di necessità, il 4-4-1-1.

QUESTIONE STADIO – Lo stadio purtroppo resta un tasto dolente, ma urgeva una riqualificazione della struttura che porterà numerosi vantaggi sotto tutti i punti di vista.

Il “ Romeo Menti” è sembrata la scelta più logica e adeguata, sia per la vicinanza chilometrica sia per i buoni rapporti tra le tifoserie. Da comprendere in tempi stretti la possibilità di ultimare i lavori al Simonetta Lamberti entro l’inizio del prossimo campionato.

MERCATO – Il calciomercato di Serie C è sempre delicato e imprevedibile, qualcuno è già arrivato e qualcun altro potrebbe lasciare la squadra, sicuramente verranno rimpiazzati almeno numericamente gli elementi della rosa. Priorità assoluta i terzini, la cauta e avveduta politica societaria prevede acquisti solo in caso di uscite di elementi dell’attuale rosa.

GLI EX – Maza e Sandomenico sono sicuramente due profili interessanti. Sandomenico si è espresso meglio a Reggio che a Cava, dove viene dato in lista di sbarco; Maza, invece, in casa aquilotta sta facendo vedere colpi interessanti e punta a fare molto meglio nel girone di ritorno. Allo spagnolo, più di ogni altro elemento della rosa, spetta compiere il definitivo salto di qualità.

DALL’ANDATA…AL RITORNO – Senza falsa retorica possiamo affermare che all’andata la Cavese non scese proprio in campo, al Granillo non ci fu partita. Ora la squadra sembra aver trovato la quadra, dunque sabato sarà partita vera e combattuta.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI – Punti di forza della Cavese: imprevedibilità e voglia di riemergere. Punti deboli: rosa incompiuta, alcuni ruoli rimasti scoperti, elementi della rosa adattati in ruoli non propri con evidenti difficoltà degli stessi.

Si ringrazia il collega Andrea Liguori di Sport Campania per la disponibilità.

A.C.