Reggina in campo per il terzo giorno di allenamento in vista dell’impegno di sabato pomeriggio in quel di Castellammare di Stabia con la Cavese.

Ufficializzato nella giornata di ieri, Matti Lund Nielsen, nuovo acquisto degli amaranto, è subito sceso in campo insieme ai suoi nuovi compagni di squadra nella seduta di questa mattina.

Subito ben accolto dai compagni di squadra, il centrocampista danese classe ’88 è apparso carico e determinato sin dal primo istante.

