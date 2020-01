Reggina, il report dell’allenamento odierno

Questa mattina la Reggina è scesa in campo per la terza seduta di allenamento della settimana in vista della sfida di domenica con la Cavese in quel di Castellammare di Stabia.

I ragazzi di mister Toscano hanno iniziato le fatiche intorno alle 10, svolgendo in primis la fase di riscaldamento per poi passare al lavoro tecnico-tattico.

Lavoro relativo prettamente alla fase di impostazione del gioco, comprensivo di schemi tattici, inserimenti e tiri in porta.

Assente il lungodegente Marchi, totalmente recuperato Bresciani, presente il neo arrivato Nielsen, lavoro in palestra per Doumbia e De Francesco, mentre Garufo ha lavorato a parte in campo. Aggregato dalla Berretti il giovane Magnavita ed il portiere Spina.

A concludere la seduta, la consueta partitella finale.