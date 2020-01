Ufficiale, colpo Ancione per la ReggioMediterranea

La notizia era già nell’aria, ma da oggi c’è l’ufficialità a tutti gli effetti: la ReggioMediterranea piazza il colpo Ancione, assicurandosi un elemento di grande esperienza e qualità nella corsa alla serie D.

Di seguito, il comunicato ufficiale.

Ancione Daniele, centrocampista esperto e dai piedi buoni, è arrivato sul filo di lana del calcio mercato per dare qualità in mezzo al campo.

Cresciuto nelle giovanili del Messina per poi per 4 anni militare in C/2 nell’Igea Virtus; poi una carriera spesa principalmente tra C/2 e serie D con circa 500 presenze e 80 reti realizzate. Ha vestito di seguito le maglie di Juve Stabia, Andria, Catania, Catanzaro, Messina, Sapri, Nissa, Hinterreggio, Acireale, Casertana, Pianese, Camaro e in ultimo Biancavilla dove lo scorso anno ha conquistato la serie D eliminando nello spareggio proprio la ReggioMed.

A Daniele il benvenuto tra di noi.