Reggina, Bertoncini torna in gruppo

Questa mattina la Reggina è scesa in campo per la seconda seduta di allenamento della settimana, con i ragazzi di mister Toscano che hanno iniziato le fatiche intorno alle 10.

È tornato a lavorare in gruppo il difensore Davide Bertoncini, che nelle ultime settimane ha lavorato a parte per via di qualche acciacco fisico.

Il centrale emiliano classe ’91 è tornato ad allenarsi insieme alla squadra, svolgendo l’intera sessione di allenamento tra palestra, esercizi e partitella.

Per Toscano, dunque, un recupero importante in ambito difensivo.

A.C.