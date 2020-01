Reggina, il report dell’allenamento mattutino

Questa mattina la Reggina è scesa in campo per la seconda seduta di allenamento della settimana, con i ragazzi di mister Toscano che hanno iniziato le fatiche intorno alle 10, alla presenza del massimo dirigente, Luca Gallo, del direttore sportivo Massimo Taibi e del direttore generale Andrea Gianni, tutti presenti questa mattina presso il centro sportivo di Via delle Industrie.

Palestra abbondante per Reginaldo e compagni, i quali hanno lavorato molto sotto il punto di vista fisico prima di passare al lavoro sul campo. Campo dove, nel frattempo, hanno svolto il consueto lavoro tecnico i portieri con il preparatore Pergolizzi (presenti Guarna, Farroni ed il giovane Spina, aggregato dalla Berretti, mentre Geria ha lavorato a parte).

Successivamente al riscaldamento (comprensivo di esercizi ad ostacoli), con le squadre divise in gruppi si è passati al lavoro tecnico-tattico finalizzato con le conclusioni in porta. Situazioni di 1 contro 1 prima e 2 contro 1 poi (sia in fase difensiva che in quella offensiva) per Bellomo e compagni, i quali hanno lavorato simulando ripartenze, scambi di prima e tiri in porta.

La sessione si è conclusa con la consueta partitella finale, alla quale è seguito il defaticamento.

Ritorna Corazza, fresco di nozze, assenti dal campo il lungodegente Marchi e l’infortunato Doumbia. Lavoro a parte per l’esterno Garufo, torna in gruppo De Francesco (seppur per parte dell’allenamento, insieme a Bresciani), in difesa recupera totalmente Bertoncini. Aggregato dalla Berretti il giovane Magnavita ed il portiere Spina.

A.C.