Reggina, ecco il secondo acquisto: fatta per Nielsen

Praticamente fatta per il centrocampista danese, che nei prossimi giorni dovrebbe mettere nero su bianco il suo accordo con la Reggina

Secondo colpo di mercato. La Reggina di Luca Gallo non ha intenzione di fermarsi nel rinforzare la propria rosa e dopo l’arrivo di Sarao, ecco il secondo colpo della sessione invernale di calciomercato.

Si tratta di un centrocampista e, così come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito internet, risponde al nome di Matti Lund Nielsen.

Svincolatosi da poco, il centrocampista danese classe ’88 (che in Italia ha vestito le maglie di Pescara, Hellas Verona e Perugia) è pronto a firmare un contratto su base biennale, che dovrebbe legarlo al club amaranto fino al 30 giugno 2022.

Alto 1,84 m, il calciatore ex Sarpsborg rappresenta un innesto importante per la categoria, nella quale non ha (ancora) mai giocato.

A giorni l’ufficialità del sodalizio amaranto.