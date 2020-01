Serie D girone I, la classifica marcatori: Tripicchio vede la vetta

La lotta per il trono dei bomber del girone I resta serratissima, a comandare la classifica è ancora il duo Carbonaro-Cannavò. Nel gruppone che si trova al secondo posto, troviamo anche Andrea Tripicchio della Cittanovese, il quale ha trovato la via del gol anche in questo turno. A proposito di ex Reggina, torna sul tabellino dei marcatori anche Balistreri.

SERIE D GIRONE I, LA CLASSIFICA MARCATORI

10 Carbonaro (Fc Messina), Cannavò (Licata).

9 Rizzo (Acireale), Tripicchio (Cittanovese), Caso Naturale (Giugliano), Balistreri (Marsala), Ricciardo (Palermo).

8 Savanarola (Acireale), Puntoriere (Castrovillari), Convitto (Licata), Cerone (Savoia).

7 Crucitti (Acr Messina), De Vena (Giugliano), Mistretta (Marina di Ragusa), Scalzone (Savoia), Fernandez (Troina).

6 Aladje (Fc Messina), Saba (Troina).

5 De Felice (Acireale), Lucarelli (Biancavilla), Gagliardi (Castrovillari), Talamo (Corigliano), Fioretti (Palmese), Tedesco (San Tommaso).

4 Rabbeni (Biancavilla), La Ragione (Castrovillari), Silenzi (Cittanovese), Cosenza (Corigliano), Coria (Fc Messina), Orefice (Giugliano), Diop (Marina di Ragusa/Acireale).

3 Ott Vale (Acireale/Acr Messina), Orlando (Acr Messina), Kacorri (Cittanovese), Di Bari (Marina di Ragusa), Bevis (Fc Messina), Padulano (Marsala), Maggio (Nola), Felici (Palermo), Santana (Palermo), Diakitè (Savoia), Rondinella (Savoia).

2 Coralli (Acr Messina), Cristiani (Acr Messina), Saverino (Acr Messina), Aloia (Biancavilla), Graziano (Biancavilla), Guarracino (Castrovillari),Garcia (Cittanovese), Lavilla (Cittanovese), Sessa (Cittanovese), Catalano (Corigliano), Da Silva (Fc Messina), Fissore (Fc Messina), Impagliazzo (Giugliano), Micillo (Giugliano), Adeyemo (Licata), Gallon (Licata), Rizzo (Licata), Puglisi (Marina di Raguisa), Maiorano (Marsala), Manfrè (Marsala), Cappiello (Nola), Di Caterino (Nola), Guarro (Nola), Stoia (Nola), Ambro (Palermo), Kraja (Palermo), Doba (Palermo), Ficarrotta (Palermo), Lancini (Palermo), Sforzini (Palermo), Bonadio (Palmese), Misale (Palmese), Khoris (Roccella), Leveque (Roccella), Alleruzzo (San Tommaso), Gambuzza (San Tommaso), Sabatino (San Tommaso), Daqoune (Troina), Palermo (Troina).

1 Ouattara (Acireale), Sicignano (Acireale), Ndyaie (Acireale), Esposito (Acr Messina), Rossetti (Acr Messina), Viglianisi (Biancavilla),Amaya (Biancavilla), D’Ancione (Biancavilla), Maimone (Biancavilla), Leotta (Biancavilla), Belmonte (Castrovillari), Cangemi (Castrovillari), Chironi (Castrovillari), Ferrante (Castrovillari), Greco (Castrovillari), Lanza (Castrovillari), Mattei (Castrovillari), Vona (Castrovillari),Aloia (Cittanovese), Cordova (Cittanovese), Giaimo (Cittanovese), Gioia (Cittanovese), Giorgiò (Cittanovese), Balsama (Corigliano), Schena (Corigliano), Giuffrida (Fc Messina), Marchetti (Fc Messina), Pini (Fc Messina), Alvino (Giugliano), Capone (Giugliano), Esposito (Giugliano), Liccardo (Giugliano), Ragosta (Giugliano), Ruggiero (Giugliano), Maltese (Licata), Porcaro (Licata), Baldeh (Marina di Ragusa), Bonfiglio (Marina di Ragusa), Mancuso (Marina di Ragusa), Rizzo (Marina di Ragusa), Ferchichi (Marsala), Lo Iacono (Marsala); Lorefice (Marsala), Esposito (Nola), Gilberti (Nola), Mileto (Nola), Raimondi (Nola), Todisco (Nola), Langella (Palermo), Lucera (Palermo), Mauri (Palermo), Martinelli (Palermo), Silipo (Palermo), Bruno (Palmese), Chiavazzo (Palmese), Militano (Palmese), Spanò (Palmese), Condomitti (Palmese), Figliomeni (Roccella), Leonardi (Roccella), Malerba (Roccella), Mbaye (Roccella), Pascuzzi (Roccella),Perkovic (Roccella) Boubacar (San Tommaso), Branicki (San Tommaso), Colarusso (San Tommaso), Pagano (San Tommaso), Varricchio (San Tommaso), Orlando (Savoia), Osuji (Savoia), Poziello (Savoia), Romano (Savoia), Tascone (Savoia), Bamba (Troina), Camacho (Troina), Fruci (Troina), Raia (Troina), Tourè (Troina).