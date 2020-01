Trebisacce, Malucchi: “Abbiamo lottato fino alla fine, pagato dazio per due piazzati”

ECCELLENZA – 16^ giornata (1^ di ritorno)

Bocale ADMO-Trebisacce 3-2

Serafino Malucchi (allenatore Trebisacce): “Si sa che il calcio è fatto di episodi, ma non è certo che segnando il rigore avremmo vinto la partita; certo andando in vantaggio avremmo visto un altro tipo di partita. Potevamo riuscire anche a pareggiarla alla fine, ci eravamo riusciti in precedenza, ma abbiamo pagato dazio per due volte sui calci piazzati. La partita è stata condizionata e viziata dal forte vento, non permetteva trame di gioco falsando tutte le traiettorie, non è stato facile per entrambe le squadre; nonostante ciò è stata una partita combattuta fino alla fine, abbiamo cercato di riprenderla senza riuscirci. Siamo alla ricerca di qualche altro elemento, sono partiti in otto e ne sono arrivati quattro, quindi qualcosa ci manca; sappiamo che non è facile trovarli in questa fase della stagione, cerchiamo tra gli svincolati ma non è certo che troveremo ciò che ci occorre. L’obiettivo nostro è la salvezza, venderemo cara la pelle in tutte le partite che ci restano da giocare, mercoledì avremo il recupero e dovremo iniziare a fare punti contro la Morrone, poi a seguire avremo Bovalinese e Isola. La classifica è ancora corta, abbiamo i mezzi per riuscire a centrare la salvezza.”