Trebisacce, il migliore di RNP: Alassani, spina nel fianco di qualità

ECCELLENZA – 16^ giornata (1^ di ritorno)

Bocale ADMO-Trebisacce 3-2

Il migliore in campo di RNP per il Trebisacce: Mouhamed Alassani – L’esperto attaccante togolese è approdato a Trebisacce a dicembre con l’intento di aiutare i giallorossi nella risalita dai bassifondi. L’impegno in campo è massimo, la velocità e la tecnica dell’ex attaccante di Matera e Cosenza può fare la differenza; per la difesa del Bocale, Alassani è stato una spina nel fianco costante che non ha dato tregua ai centrali biancorossi. Di pregevole fattura il gol segnato, un palleggio con girata fulminea che non ha dato scampo a Parisi. I compagni hanno più volte cercato di servirlo in velocità per sfruttare il suo potenziale esplosivo, non sempre però i palloni sono giocabili, spesso portati via dal vento forte. Una freccia importante per mister Malucchi nella corsa verso la salvezza.