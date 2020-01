Reggina, Liotti rimane il prescelto per l’out sinistro. Ed arriverà un centrocampista…

La Reggina non ha ancora abbandonato la pista Liotti, a stretto giro di posta si arriverà ad una soluzione definitiva in un senso o nell'altro. Novità anche in mezzo al campo.

La Reggina non molla la presa. Nonostante la “resistenza” del Pisa, il club dello Stretto continua a considerare Daniele Liotti l’obiettivo numero uno per la corsia sinistra, ed è ancora convinto di poter arrivare alla fumata bianca. Per il classe 1994, il cui contratto con la società toscana scade tra sei mesi, Taibi dovrebbe provare un nuovo affondo ad inizio settimana, con la speranza che sia quello decisivo. Solo in caso di esito negativo, si proverebbe a chiudere per il pari ruolo Giovanni Pinto, classe ’91 in uscita dal Catania.

La novità, riguarda il fatto che alla corte di Toscano arriverà un centrocampista centrale, anche qualora non vi fosse nessuna uscita in questo reparto.

Sul fronte uscite, i principali indiziati rimangono Doumbia e Rubin, ma occhio anche a Ciccio Salandria, il quale rientra tra i calciatori che rischiano di trovare ancora meno spazio in questo girone di ritorno.

f.i.