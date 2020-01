Il Bocale batte il Trebisacce dopo 97′ di gol, emozioni e forte vento

ECCELLENZA – 16^ giornata (1^ di ritorno)

Bocale ADMO-Trebisacce 3-2

Bocale – Buona la prima nel nuovo anno per il Bocale ADMO che in un “Pellicanò” sferzato da un vento forte e gelido, nonostante il sole intenso, prevale per 3-2 sul Trebisacce ottenendo l’ottavo risultato utile consecutivo, tornando al successo dopo tre pareggi di fila.

Privo di Guerrisi squalificato, mister Laface ripropone dal 1′ Candido che inizia con il piede giusto impegnando severamente al 3′ Calderaro con una conclusione al volo da fuori area. Dopo un buon avvio biancorosso, alla prima incursione il Trebisacce potrebbe dare una sterzata al match: incertezza difensiva dei padroni casa, Galantucci finisce a terra e il signor Cortale di Locri assegna il penalty: lo stesso Galantucci va sul dischetto, spiazza Parisi ma angola troppo mandando la sfera sul fondo (a sinistra). Il rischio corso scuote il Bocale che al 13′ passa: un lungo lancio smorzato dal vento costringe Coppola all’errore, capitan Secondi è ben appostato e non si lascia sfuggire l’occasione battendo con un pregevole pallonetto Calderaro (nell’immagine di copertina il gol, a destra l’esultanza); terzo gol consecutivo in campionato per l’argentino. Al 21′ il portiere ospite deve superarsi per evitare il raddoppio, al termine di una bella combinazione tutta di prima tra Favasuli, Secondi e Achaval, con l’attaccante fermato in corner da Calderaro. Un minuto più tardi, Galantucci coglie di sorpresa la difesa di casa approfittando di un pallone a ‘campanile’ e a tu per tu con Parisi non sbaglia ristabilendo la parità, facendosi perdonare l’errore dal dischetto. Al 28′ punizione di Etevenaux, la sfera attraversa l’area di rigore e viene raccolta da Secondi che crossa, Gatto di testa insacca il nuovo vantaggio del Bocale (a sinistra). Due minuti dopo percussione centrale di Secondi che giunge a tu per tu con Calderaro, freddo nel respingere con un piede il tentativo del capitano avversario di chiudere la partita. Al 33′ Favasuli triangola di prima con Cormaci e calcia dal limite, Calderaro si distende e intercetta. Al 36′ Galantucci prova a sfruttare il vento con una botta da fuori, Parisi in presa sicura. Al 40′ punizione dai venticinque metri per il Bocale, Etevenaux calcia e la sfera che sfiora la traversa. In pieno recupero chance per i giallorossi con Pensabene che penetra da destra e cerca l’angolo basso, palla sull’esterno della rete e al riposo si va sul 2-1.

In avvio di ripresa Galantucci si esibisce in una splendida rovesciata senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 9′ corner per il Bocale, Gatto chiede ed ottiene di poterlo calciare: sinistro a rientrare, traiettoria arcuata agevolata dal vento e palla che finisce in rete sul palo lontano sorprendendo Calderaro (a destra). Doppietta per l’attaccante classe 2001 ex Reggina che con questa invenzione porta il Bocale sul doppio vantaggio. Al 18′ bordata da fuori di Etevenaux, Calderaro respinge in maniera incerta, la sfera carica di effetto rischia di finire comunque in rete ma viene salvata sulla linea. Il duello tra l’argentino e il portiere continua alla mezz’ora: punizione dai trenta metri, bordata tesa che picchia sul palo interno e s’insacca, ma l’arbitro annulla e fa ripetere a causa del vento che aveva mosso il pallone prima del tiro; sulla ripetizione del piazzato, il portiere respinge con qualche affanno, evitando di incassare gol a Bocale per la settima volta in stagione, avendo già subito tre gol con la maglia della Paolana qualche mese fa. Al 32′ Alassani viene servito a tu per tu con Parisi, va a segno con un pallonetto preciso ma l’assistente segnala un fuorigioco dubbio; subito dopo punizione dal limite del nuovo entrato La Banca, palla di poco alta. Al 36′ Galantucci crossa dalla sinistra, Alassani ha il tempo per arpionare la sfera, girarsi e calciare a botta sicura, riaprendo la sfida (a sinistra). Nel lunghissimo finale, con ben 7′ di recupero, le due squadre si battono senza esclusione di colpi, in una partita molto corretta che si è sempre mantenuta su livelli agonistici nella media; continui e repentini i capovolgimenti di fronte, con la chance migliore che arriva per il Bocale su un contropiede portato avanti dal nuovo entrato Alderete e finalizzato da Achaval, al quale non riesce di centrare lo specchio della porta.

Finisce 3-2 per il Bocale che vola a -2 dal quinto posto portandosi a +8 sulla zona playout, dove invece continua a risiedere il Trebisacce: la squadra di mister Malucchi resta al penultimo posto insieme alla Paolana, distante 6 punti dalla quota salvezza.

Foto di Nicola Santucci