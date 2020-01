Bocale, Laface: “Troppi errori in difesa, scontento dell’arbitraggio”

ECCELLENZA – 16^ giornata (1^ di ritorno)

Bocale ADMO-Trebisacce 3-2

Filippo Laface (allenatore Bocale): “In difesa abbiamo dormito, a partire dal rigore dopo pochi minuti, un fallo commesso su palla nostra, il rigore era netto. Prima del rigore avevamo avuto tre occasioni per segnare; andiamo in vantaggio e la difesa si fa sorprendere da Galantucci che pareggia trovandosi solo davanti a Parisi. Sul 3-1 dovevamo solo gestire palla e cercare di chiuderla, non siamo riusciti a sfruttare almeno due palle-gol; Alassani ha fatto un grande gol, ma ha avuto il tempo e lo spazio per stoppare, girarsi e segnare. Ci siamo trovati a soffrire dopo aver giocato un grande primo tempo, uno dei migliori della stagione. Non ho capito perché l’arbitro abbia annullato il 4-1 di Etevenaux; la direzione non mi è piaciuta, con gli arbitri della sezione di Locri non siamo fortunati, spero che non ci capitino più. Conosciamo il valore di Secondi, ha segnato un altro gran gol e sfiorato la rete che poteva chiudere la partita nel primo tempo, bravo Calderaro nel parare; peccato che abbia preso per proteste l’ammonizione che gli costerà un turno di squalifica. Lo stesso Parisi ha preso la quarta ammonizione per aver perso tempo e andrà in diffida. Serve un po’ più di mestiere di carattere, occorre capire quando serva perdere tempo, si deve cercare di dialogare di più con l’arbitro, che comunque ha distribuito gialli solamente a noi. Abbiamo tanti difetti da migliorare, il gol lo troviamo sempre, purtroppo però ne subiamo troppi, sono già 20 con quelli di oggi, e almeno 16-17 ce li siamo fatti da soli.”