Bocale, il migliore di RNP: Gatto, il coraggio al servizio della tecnica

ECCELLENZA – 16^ giornata (1^ di ritorno)

Bocale ADMO-Trebisacce 3-2

Il migliore in campo di RNP per il Bocale ADMO: Pasquale Gatto – Le qualità del giovane Gatto, attaccante classe 2001, non si scoprono certo oggi; già due stagioni fa, fu tra i grandi protagonisti della cavalcata del Bocale in Promozione, tra i giovani più interessanti del panorama calabrese tanto da attirare le attenzioni del mondo professionistico. Sbloccatosi a Scalea con il primo gol in Eccellenza, ci ha preso gusto al punto da arrivare, con la doppietta al Trebisacce, a quota 4 tra i marcatori. Gatto non ha mai difettato in temperamento, carattere e coraggio, lo ha dimostrato anche in questa partita, nella quale ha messo in mostra le sue doti tecniche e da attaccante sul primo gol, ma soprattutto la personalità e il coraggio mostrato in occasione della sua seconda rete: ha voluto sfruttare il vento forte e il piede sinistro delicato ed affilato al tempo stesso; si è preso carico della battuta del calcio d’angolo e ha volutamente spedito il pallone direttamente in porta come solo i grandi campioni sanno fare. E al primo tentativo, come i grandi artisti!

Foto di Nicola Santucci