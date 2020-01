Bocale ADMO-Trebisacce 3-2, tabellino e voti

Ultime News

Dilettanti

05/01/2020 | A cura di Domenico Geria

ECCELLENZA – 16^ giornata (1^ di ritorno) Bocale ADMO-Trebisacce 3-2 Il migliore in campo di RNP per il Bocale ADMO: Pasquale Gatto – Le qualità del giovane Gatto, attaccante classe 2001, non si scoprono certo oggi;...