Reggina Berretti, possibile dietrofront con Pellicori: si valutano altri profili di tecnici reggini

Salvo ripensamenti decisamente difficili da ipotizzare, così come riportato ieri la Berretti della Reggina cambierà guida tecnica, con mister Assumma che dovrebbe andare a collaborare con Graziano Nocera nell’Under 17. Al momento dunque, a guidare gli allenamenti della Berretti c’è Cosimo Saviano, ex bandiera del Bocale che in questi mesi era stato vice-allenatore della sopracitata Under 17.

Il dato nuovo, sempre rispetto a quanto anticipatovi ieri mattina, riguarda Alessandro Pellicori: sembrava ormai tutto fatto per quanto riguarda l’arrivo dell’ex attaccante, sedutosi nelle ultime due stagioni sulle panchine di Locri e Palmese, ed invece nelle ultime ore si registra una frenata che potrebbe essere decisiva. Qualora il dietrofront si rivelasse definitivo, il club dello Stretto dovrebbe vagliare alcune piste che portano ad altri tecnici reggini, che hanno già avuto esperienze con prime squadre soprattutto a livello dilettantistico.

In ogni caso, qualora il nodo non venisse sciolto prima del 18 gennaio, giorno della ripresa del campionato, a guidare la Berretti amaranto contro la Casertana ci sarà Saviano.