Tredici punti in undici partite: è questo il bottino con cui la Berretti amaranto ha chiuso il 2019, posizionandosi al settimo posto del girone F del relativo campionato.

Un rendimento che, evidentemente, non ha particolarmente soddisfatto la dirigenza amaranto, la quale ha deciso di optare per un cambio in panchina, spostando un po’ le pedine dell’organigramma tecnico giovanile.

L’oramai ex tecnico della Berretti, mister Assumma, infatti, è stato inserito nello staff tecnico della compagine amaranto Under 17, dove affiancherà mister Nocera, il cui vice, Saviano, nel frattempo è stato promosso come vice allenatore della Berretti, in attesa dell’arrivo di un nuovo tecnico che ricopra il ruolo di allenatore in prima.

E circa questo aspetto, la società calabrese sembra aver trovato la persona alla quale affidare la panchina della massima compagine del settore giovanile amaranto.

Si tratta di Alessandro Pellicori, cosentino classe 1981 con un passato da calciatore ed una carriera da allenatore da poco iniziata. In carriera, l’ex attaccante ha collezionato oltre 260 presenze realizzando circa 70 reti, vestendo le maglie di Cosenza, Lecce, Avellino, Varese, Foggia, Benevento, Grosseto, Catanzaro, Piacenza, Cesena, Queen’s Park Rangers, Mantova, Torino, Castrovillari ed Acri. Da allenatore, invece, le recenti (ed uniche) esperienze sulle panchine di Palmese (2017-18) e Locri (2018-19), entrambe concluse anzitempo con entrambi gli esoneri avvenuti nei mesi di marzo.

Per Pellicori, dunque, nuova avventura alle porte, questa volta a tinte amaranto.