TuttoC: “Doumbia in partenza, su di lui un club del girone meridionale”

Le strade della Reggina e dell'attaccante ex Livorno potrebbero dividersi, in caso di cessione ci sono già alla finestra le prime pretendenti.

Così come riportato nei giorni scorsi, l’arrivo in amaranto di Manuel Sarao potrebbe portare Abdou Doumbia a lasciare la Reggina almeno per quanto riguarda la seconda metà della stagione in corso. L’attaccante franco-malese, il cui contratto scade il 30 giugno del 2021, ha trovato poco spazio in questo girone d’andata, soprattutto per i tre problemi fisici che ha subito da agosto ad oggi.

Secondo i colleghi di tuttoc.com, l’ex Lecce e Livorno potrebbe restare nel girone meridionale.

“Il francese– si legge su tuttoc.com-, non sta trovando lo spazio che sperava, le gerarchie ormai sembrano definite, ed è quasi certa una sua cessione nel mercato invernale. Tre le altre, ad averlo messo nel mirino c’è ad esempio il Rende, a caccia di un bomber di categoria che possa trascinare la squadra alla salvezza. Purtroppo in casa Reggina qualcuno dovrà essere sacrificato, e Doumbia ad oggi è il candidato più probabile“.

Dal gennaio del 2019 ad oggi, il classe ha collezionato 22 presenze con la maglia amaranto, mettendo a segno 3 reti.