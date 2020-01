Cavese-Reggina, cambia l’orario del match

Cambio di programma per quanto riguarda Cavese-Reggina, valida per la seconda giornata di ritorno del girone meridionale di serie C. La sfida tra i campani e la capolista, non si disputerà più in notturna, così come originariamente previsto dal calendario.

“La Lega Pro-si legge su reggina1914.it- ha disposto l’anticipo della 21ª giornata di campionato Cavese-Reggina. La gara verrà disputata sabato 11 gennaio alle ore 15”.

Al Romeo Menti di Castellammare dunque, i falchetti e gli amaranto scenderanno in campo nel pomeriggio. Per la compagine dello Stretto sarà un giorno speciale, in quanto l’11 gennaio coinciderà con il compimento dei 105 anni del club.