Reggina, sull’agenda un esterno sinistro: scambio Bresciani-Porcino, arriva la smentita di Taibi

Niente rivoluzioni, solo ritocchi mirati per rinforzare ulteriormente un gruppo che per cinque mesi ha recitato il ruolo della corazzata. Dopo aver chiuso per Sarao, la Reggina cercherà di portare in Calabria anche un esterno sinistro.

Restando in tema, ai microfoni della Tv ufficiale il direttore sportivo Massimo Taibi ha smentito categoricamente la possibilità di uno scambio con il Livorno, che riporterebbe Nicolas Bresciani in Toscana e Salvatore Porcino in Calabria.

L’obiettivo principale rimane Daniele Liotti del Pisa, ma a dispetto di un utilizzo pressoché nullo nell’attuale campionato di B, il club toscano non sembra granché disposto a privarsi del classe ’94, il cui contratto scade a giugno. Secondo i colleghi di tuttoc.com, il nome nuovo è quello di Giuseppe Agostinone, attualmente in forza all’Alessandria: un elemento d’esperienza, come attesta la carta d’identità (ad aprile saranno 32 primavere) ma soprattutto le oltre 230 presenze accumulate in serie C con nove squadre diverse.