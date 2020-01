Reggina, obiettivo conferme in blocco: ma da giovedì inizieranno i colloqui con chi ha giocato meno…

Un gruppo di ferro, all’interno del quale hanno dato il proprio contributo sia i calciatori maggiormente utilizzati che coloro i quali hanno visto poche volte il campo. Questo il principale segreto di una Reggina magistralmente plasmata da Mimmo Toscano e dalla governance dirigenziale.

In virtù di tale principio, in questo mercato il club è intenzionato a confermare quasi tutti i calciatori attualmente in rosa. Le uniche eccezioni, potrebbero essere rappresentate da Matteo Rubin ed Abdou Doumbia, i quali verrebbero ulteriormente “chiusi” dall’eventuale arrivo di un esterno sinistro e dall’ingaggio (manca solo l’annuncio ufficiale…) di Manuel Sarao. Così come evidenziato da Alfredo Pedullà, occhio alla situazione inerente il recupero di Paolo Marchi: se l’indisponibilità dell’ex Feralpi Salò (operato a novembre al menisco del ginocchio sinistro), dovesse protrarsi oltre i tempi inizialmente stimati, Taibi potrebbe mettere a disposizione di Toscano un altro tassello difensivo.

Per il resto, la permanenza a Reggio dipenderà esclusivamente dai diretti interessati, o per meglio dire da chi è stato impiegato meno rispetto ad altri. Ragionando numeri alla mano, l’elenco potrebbe essere composto da Gasparetto, Salandria, Paolucci, De Francesco e Mastour, con quest’ultimo ancora alla ricerca della prima presenza. La Reggina vuole tenerli in amaranto, e dunque una eventuale partenza sarebbe figlia solo del desiderio dei calciatori in questione di poter avere un posto da titolare in un’altra piazza. A tal proposito, così come annunciato sia da Toscano nell’ultima conferenza stampa del 2019 che da Taibi negli ultimi giorni, dal giorno della ripresa (fissato per dopodomani) fino all’inizio della prossima settimana, inizieranno i vari “faccia a faccia” con i calciatori, per capirne stato d’animo ed intenzioni in vista della seconda metà di campionato. La speranza è quella di sentirsi dire “Io da qui non voglio muovermi”. In caso contrario, si procederà all’individuazione degli eventuali sostituti…