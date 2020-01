Reggina, giovedì si torna al Sant’Agata: con un Sarao in più…

Gli ultimi scampoli di una vacanza mai così meritata, poi si tornerà a “faticare” in vista della prima gara dell’anno, che si disputerà sabato 11 gennaio (giorno del 105° compleanno amaranto) a Castellammare di Stabia, contro la Cavese.

Giovedì 2 gennaio, la capolista Reggina tornerà dunque al centro Sportivo Sant’Agata, con l’obiettivo di completare quello splendido percorso che ha visto gli uomini di Toscano conquistarsi le copertine dei record.

Da valutare le condizioni degli acciaccati e dell’infortunato Marchi, ma alla ripresa la compagine dello Stretto potrà comunque contare su un elemento in più, ovvero Manuel Sarao. La possente punta di origini milanesi, dopo aver messo nero su bianco con il club di Luca Gallo, è pronto per essere ufficializzato e mettersi a disposizione dei nuovi compagni e dello staff tecnico. Un elemento che potrà sicuramente dare una mano ad un reparto già di per sé attrezzatissimo, e ritagliarsi il proprio spazio in un girone di ritorno che la Reggina vuole concludere in gloria.

Da capire se l’arrivo di Sarao porterà o meno ad una partenza anticipata di Abdou Doumbia, con il franco-malese che ha un contratto fino al 2021 ma in questi sei mesi è stato il meno utilizzato dell’attacco amaranto, soprattutto per via dei problemi fisici che ne hanno inevitabilmente condizionato il rendimento.