Da Livorno: possibile scambio Porcino-Bresciani tra i labronici e la Reggina

A dispetto di qualche acciacco accusato nelle ultime settimane, Nicolas Bresciani è stato una delle sorprese più belle della capolista Reggina. Dieci presenze ed un gol per il classe ’97, arrivato questa estate in prestito dal Livorno. Le qualità di Bresciani hanno portato il club dello Stretto a pensare di poter puntare sull’esterno sinistro anche per la prossima stagione, ma di contro anche lo stesso Livorno, proprietario del cartellino, sembra voler portare il ragazzo da una maglia amaranto all’altra.

Secondo quanto scritto da livorno24.com, e riportato da tuttoC, i toscani, attuale fanalino di coda del torneo cadetto, avrebbero proposto alla Reggina uno scambio con Antonio Porcino, nel tentativo di riprendere Bresciani già a gennaio.

Qualora si dovesse passare dalle idee ai fatti, anche per Porcino si tratterebbe di un ritorno, dal momento che il classe ’95, nativo di Reggio e cresciuto calcisticamente al Sant’Agata, ha indossato l’amaranto di Calabria dall’estate del 2016 fino al dicembre del 2018, prima di trasferirsi al Catania (con Karel Zeman prima ed Agenore Maurizi poi, 55 presenze e 6 reti).