Prima Categoria D, il recupero: altro 1-0 in Borgo-Deliese, la nuova classifica

Ultime News

E’ terminato in parità, il recupero della 12esima giornata tra Sambiase e San Luca. L’ultima sfida del 2019 ha visto la capolista passare in vantaggio al 27′ del primo tempo con Martino, mentre la replica dei...

Dilettanti

Ritorno dalle vacanze anticipato per tre club del calcio dilettantistico reggino, che domani pomeriggio, con calcio d’inizio alle 14:30, scenderanno in campo per i recuperi di Eccellenza e Prima Categoria girone D. La...