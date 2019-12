Dilettanti, domenica due recuperi importanti tra Eccellenza e 1^ Categoria

Dilettanti Calabria, domani pomeriggio quattro formazioni scenderanno in campo per mandare definitivamente agli archivi il 2019.

Ritorno dalle vacanze anticipato per tre club del calcio dilettantistico reggino, che domani pomeriggio, con calcio d’inizio alle 14:30, scenderanno in campo per i recuperi di Eccellenza e Prima Categoria girone D.

La capolista San Luca sarà di scena sul campo del Sambiase, per il recupero della 12esima giornata: le due squadre hanno “saltato” le gare di domenica scorsa, in quanto i giallorossi erano impegnati nella (vittoriosa) finale di Coppa contro la Morrone. La capolista proverà ad aumentare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, mentre i lametini, che attualmente si trovano a metà tra le zone nobili e quelle inerenti la lotta retrocessione, sperano in un colpaccio che li proietterebbe ad un passo dai playoff. Restando in tema, per completare il dodicesimo turno sono attese altre due sfide, ovvero Trebisacce-Morrone e Isola Capo Rizzuto-Gallico Catona (in entrambi i casi, appuntamento per mercoledì 8 gennaio).

Nel girone reggino di Prima Categoria invece, fari puntati su Borgo Grecanico Melitese-Deliese. Le due compagini, scenderanno in campo per la ripetizione della partita riguardante l’undicesimo turno: lo scorso 30 novembre vinse per 1-0 il Borgo con gol di Ciccio Marino, ma un errore tecnico commesso dall’arbitro ha spinto il Giudice Sportivo ad annullare tutto. I padroni di casa sono primi assieme alla Cinquefrondese (nei confronti della quale hanno due gare in meno, dovendo recuperare anche la partita col Palizzi), mentre gli ospiti occupano la sesta posizione, a -2 dai playoff.

Per quanto concerne infine tutti i campionati dilettantistici, dopo i due recuperi sopracitati, Serie D, Eccellenza e Promozione torneranno in campo tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, mentre Prima, Seconda e Terza Categoria la settimana successiva, tra l’11 ed il 12 gennaio.