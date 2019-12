Sarao, Liotti e le uscite: Reggina, il punto sul mercato

Se è vero come è vero che squadra che vince non si cambia, figuriamoci se si può pensare anche per un solo istante di cambiare una squadra che sta dominando. A differenza dello scorso anno, quando l’avvento di Luca Gallo portò ad una sorta di rivoluzione, la Reggina vivrà questo mercato invernale con l’intento di portare in amaranto uno o due ritocchi, confermando pressoché l’intera rosa che ha battuto record su record. Il primo acquisto, in realtà, è già stato messo a segno…

PRIMO ACQUISTO-Accordo raggiunto. Manuel Sarao nei prossimi giorni andrà a rinforzare la batteria di attaccanti a disposizione di mister Toscano, così come riportato in anteprima dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il classe ’89 era nelle grazie della Reggina già da questa estate, ma alla fine il club dello Stretto ha virato su altri nomi, mentre il diretto interessato si è trasferito al Cesena (con i romagnoli, due gol in diciassette partite).

Oltre a quella del Cesena, Sarao ha vestito anche le maglie di Virtus Francavilla, Monopoli, Catanzaro, Lumezzane, Giana Erminio, Savona, Lecco, Gozzano, Seregno, Gallaratese e Naviglio Trezzano. Tra serie C e serie D, sono 64 i gol realizzati dalla punta nativa di Milano, che nella scorsa stagione, a Francavilla Fontana, ha conosciuto il migliore score in campionato, mettendo a segno 11 reti.

NUOVO TENTATIVO-Ritorno di fiamma anche per Daniele Liotti, che durante il calciomercato estivo è stato per qualche settimana l’obiettivo numero uno in merito alla fascia sinistra. Così come anticipato da tuttomercatoweb, Taibi si è di nuovo fatto avanti con il Pisa, ma in questo caso la situazione verrà decifrata nei prossimi giorni, in quanto il club nerazzurro non sembra convinto a far partire il classe ’94, nonostante quest’ultimo abbia collezionato appena due presenze nell’attuale torneo cadetto.

CONFERME IN BLOCCO, A MENO CHE…Sul fronte delle uscite, Mimmo Toscano è stato chiaro: per quanto riguarda il club, l’intero gruppo merita di rimanere a Reggio fino a fine stagione, e dunque eventuali partenze verranno prese in considerazione solo se saranno i diretti interessati a chiedere una cessione. Qualora si facesse largo questa seconda ipotesi (che ad oggi non sussiste…), il pensiero andrebbe ovviamente a calciatori fin qui poco utilizzati come Gasparetto, Paolucci o Salandria, tanto per fare un esempio. Un eventuale arrivo di Liotti invece, aumenterebbe a tre gli esterni sinistri di ruolo, e potrebbe dunque aprire alla partenza di uno tra Bresciani e Rubin (l’ex Toro diventerebbe “l’indiziato” principale).