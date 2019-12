Prima Categoria D, la “reggina” della 13^ giornata: riecco il Rosarno…

Il Rosarno supera brillantemente a leggera flessione delle ultime settimane, aggiudicandosi la copertina di RNP.

La brutta sconfitta casalinga nel big match contro il Borgo ed il successivo pareggio esterno sul campo del San Roberto Fiumara, avevano evidenziato una flessione del Rosarno, autore fin lì di una rincorsa strepitosa che aveva portato gli amaranto a veleggiare nell’alta classifica ed a conquistare le semifinali di Coppa. L’immediata risalita, è arrivata contro la “matricola terribile” Cinquefrondese, grazie a due calci di rigore firmati Galati e Germanò. Strada in discesa per l’undici di Rotondo, che dopo neanche mezz’ora ha potuto usufruire della superiorità numerica, ma il successo su un avversario rimasto comunque in partita fino all’ultimo, vale davvero tanto in ottica playoff. Babbo Natale ha portato il terzo posto…

VOTO DI RNP: 7.