Eccellenza, la “reggina” della 12^ giornata: ReggioMediterranea, missione compiuta

Gli amaranto dimenticano subito la brutta sconfitta casalinga col San Luca, riportandosi in seconda posizione.

Misiti inizia col piede giusto, una rete per tempo riporta in auge Piemontese e compagni. I recuperi della 12^ giornata, vedono in copertina la ReggioMediterranea.

Per continuare a rimanere sulla scia del San Luca, e cancellare subito la brutta sconfitta nello scontro diretto, per la ReggioMediterranea non c’erano alternative alla vittoria. Nel recupero della dodicesima giornata, la compagine di Croce Valanidi ha rispettato le attese, facendo valere i quindici punti di differenza nei confronti della pericolante Paolana. Al debutto sulla panchina amaranto, Misiti ha dimostrato saggezza ed umiltà: niente stravolgimenti da parte del nuovo tecnico, il quale ha mantenuto l’intelaiatura delle precedenti giornate. La squadra dal canto suo ha dato risposte convincenti, espugnando Paola con merito con la premiata ditta Piemontese-Vitale. Adesso le meritate vacanze, poi riprenderà la rincorsa…

VOTO DI RNP: 7