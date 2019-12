Promozione B, la “reggina” della 12^ giornata: Gioiosa, un capolavoro che riapre il campionato

Rigore al 93′ di Calabrese, dopo il botta e risposta Ierinò-Tedesco: il Gioiosa supera la Stilese nel recupero della 12^ giornata, conquistando la copertina di Promozione.

Quella stessa zona Cesarini che aveva condannato il Gioiosa nella trasferta di Bagnara, costandole l’imbattibilità in campionato, questa volta si è colorata tutta di biancorosso. La compagine di Logozzo firma il capolavoro di un girone d’andata esaltante, battendo al 93′ la capolista Stilese. Una impresa vera e propria, a danno di un avversario che fino a domenica scorsa aveva lasciato per strada solamente due punti. Il rigore di Calabrese manda in estasi questo Gioiosa che non finisce più di stupire, e lo porta a 4 punti dalla promozione diretta: adesso è ufficiale, il campionato è riaperto…

VOTO DI RNP: 9.

*foto: pagina ufficiale dacebook Us Gioiosa Ionica Asd