Serie D, la “reggina” della 17^ giornata: Cittanovese show

Gol, spettacolo e vittorie: la Cittanovese conquista l’ennesima copertina di ReggioNelPallone.

Ormai non ci sono più dubbi, la Cittanovese si è trasformata in un rullo compressore. Lo dicono i risultati, lo dicono i numeri, lo dice una classifica completamente stravolta dalle cinque vittorie consecutive portate a casa dai giallorossi. Dopo il derby con il Roccella, i ragazzi di Ferraro portano a casa anche quello contro la Palmese, rifilando un sonoro poker ad un avversario rinforzato dal nuovo corso e deciso a risalire la china. Due gol a testa per la coppia Tripicchio- Kacorri, che sembra trovarsi a meraviglia: l’ex Reggina ha dispensato assist vincenti e realizzato una rete di rara bellezza, mentre l’italo albanese si conferma per l’ennesima volta scelta azzeccatissima del mercato invernale. La porta dei sogni, per i tifosi giallorossi, è sempre più aperta…

VOTO DI RNP: 8,5.