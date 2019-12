Bocale, il migliore di RNP: Secondi, il 100° gol in Italia è una meraviglia

ECCELLENZA – 12^ giornata (recupero)

Bocale ADMO-Soriano 1-1

Il migliore in campo di RNP per il Bocale ADMO: Leo Secondi – Due settimane fa era andato vicinissimo al suo primo gol in campionato contro la Vigor; domenica scorsa si era sbloccato a Bovalino con uno stacco imperioso, un classico del suo repertorio. Contro il Soriano, Secondi ha segnato il secondo gol consecutivo, un capolavoro di rara bellezza: controllo con il petto al limite dell’area e rovesciata tecnicamente e stilisticamente perfetta. Palla sotto l’incrocio imparabile per Piazza, un portiere con trascorsi nel calcio professionistico, ma che raramente avrà visto giocate simile anche a quei livelli. Un gol affatto banale per un traguardo che arriva una volta sola nella vita: per Leo Secondi, quello segnato contro il Soriano è il 100° in Italia, tra Giacomense, Taurianovese e Bocale. Tripla cifra per lui raggiunta con una prodezza straordinaria. Un gol che corona l’ennesima prestazione da autentico leader e trascinatore della squadra.